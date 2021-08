NAVIJAČI GA ODLIČNO POZNAJU: Zvezda zvala još jednog bivšeg pleja

Stefan Marković i Stefan Jović spominjali su se kao vrlo izvesna pojačanja na poziciji plejmejkera kada je u pitanju Crvena zvezda, ali od tog posla (tih poslova), za sada, nema ništa.

🚨Red Star are also checking the case of Nate Walters. He played there back in season 2016/17.



There have been some talks between the two sides but nothing more.



