CRVENO-BELI DOBIJAJU POJAČANJE! Bivša NBA zvezda dolazi u Zvezdu!

Kako specijalizovani novinar tvrdi, Monro će sigurno obući crveno-beli dres, a biće odlična zamena za Lendrija Noka koji je nedavno napustio Mali Kalemegdan i pojačao redove Baskonije.

Monro ima zavidno iskustvo u NBA ligi, igrao je za Detroit, Milvoki, Finiks, Boston, Toronto i Filadelfiju, a u mnogim od ovih timova je imao zapaženu minutažu i ulogu.

Greg Monroe will sign a deal with Bayern Munich, per @Sportando pic.twitter.com/yPuvpf0Xi1