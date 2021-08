SRAMNO! NBA NE POŠTUJE JOKIĆA, BRIGA IH ŠTO JE MVP: Ovo se nikad nije desilo - igraće najveće zvezde, ali on NE MOŽE!

NBA liga je rešila da objavi spisak posebnih utakmica za katolički Božić i tim potezom je pokazala veliko nepoštovanje prema MVP-u lige Nikoli Jokiću.

Srpski košarkaš je tako postao prvi MVP ikada koji neće igrati jednu od pet utakmica za ovaj praznik!

Sada već davne 2008. godine prvi put je uvedena praksa NBA lige da se na katolički Božić igra pet mečeva koji se prenose širom SAD u svojevrsnom košarkaškom "maratonu".

Ti mečevi su uvek derbiji NBA lige, a nakon objavljivanja spiska za Božić 2021. godine, organizatori lige su pokazali nepoštovanje prema Srbinu.

NBA je odredila da će se tog dana igrati mečevi Atlanta - Njujork, Boston - Milvoki, Golden Stejt - Finiks, Bruklin - Los Anđeles Lejkers i Dalas - Juta. Ovakav raspored bez Jokića primetio je trener Džordž Karl.

"Nema Jokića! Ignorisan!", napisao je on, dok su novinari specijalizovani za NBA poput Džordana Šulca imali takođe šta da kažu.

"Nikola Jokić je stvarno najnepoštovaniji MVP kojeg sam ikad video! Postao je prvi MVP ikada koji ne igra na Božić još od uvođenja mečeva 2008. godine. Šta sam propustio?", pitao se Šulc kako je to moguće.

Nikola Jokic legit the most disrespected MVP I’ve ever seen! 50-40-90 - on a very good #Nuggets’ team - and yet becomes the first MVP ever not to get a Christmas Day game since its 2008 inception. What am I missing?! 😭🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/QulAs12A6e