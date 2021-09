NOVINARKA SRELA JOKIĆA NA BAZENU, PA ZATRAŽILA SELFI! Društvene mreže gore, a ovo su svi detalji njihovog susreta!

Novinarka je Jokića srela na bazenu, u veoma opuštenom izdanju i tom prilikom mu zatražila selfi koji Srbin nije odbio.

"Uglavnom sam ja jedina koja radnim danom koristi bazen u zgradi. Ispostavlja se da je i MVP NBA lige imao istu ideju...", napisala je Tori Mejson.

I’m usually the only one in my building’s pool on weekdays.



Turns out the NBA’s MVP had the same idea this evening. #Joker pic.twitter.com/7m2vTMGAqx