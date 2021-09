KOŠARKAŠKA LEGENDA SE BORI ZA ŽIVOT: 'Korona me RAZBIJA!' Oglasio se iz bolnice i od svih zatražio OPROŠTAJ (FOTO)

Proslavljeni NBA košarkaš Sedrik Sebaljos (52) bori se za život u jednoj američkoj bolnici pošto je došlo do velikih komplikacija nakon zaraze korona virusom.

Nekadašnji košarkaš Finiksa i L.A. Lejkersa već deset dana se nalazi na intenzivnoj nezi, a na Tviteru je objavio dramatičnu poruku u kojoj moli sve ljude koje je uvredio za oproštaj. Na taj način zabrinuo je sve navijače, a mnoge kolege pružile su mu podršku u ovoj životnoj borbi.

- Desetog dana na intenzivnoj nezi korona virus me zvanično razbija. Tražim od porodice, prijatelja i lekara da se u molitvama mole za moj oporavak. Ako sam nekoga od Vas u prošlosti uvredio, dozvolite da se javno izvinim - napisao je Sebaljos.

- Moja borba nije gotova. Hvala - dodao je bivši NBA košarkaš uz fotografiju na kojoj na licu nosi masku s kiseonikom.

Sebaljos je košarkaš sa Havaja koji je u NBA ušao 1990. godine i blistao je u dresu Finiksa sa kojima je u sezoni 1992/93 bio finalista plej-ofa. Osvojio je takmičenje u zakucavanjima 1995, a u toj sezoni kao član Lejkersa imao je fantastične brojke - 21,7 poena i osam skokova.

On my 10th day in ICU, COVID-19 is officially kicking my but, I am asking ALL family, friends , prayer warriors healers for your prayers and well wish for my recovery.

If I have done and anything to you in the past , allow me to publicly apologize.

My fight is not done…..

Thx pic.twitter.com/r9QZBpfmEI