Proslavljeni selektor reprezentacije Jugoslavije i Srbije i jedan od najboljih trenera u istoriji svetske košarke Dušan Duda Ivković preminuo je danas u Beogradu u 78. godini.

Ova vest pogodila je košarkaški svet.

Rest in Peace, Duda! 🙏



The legendary coach Dusan Ivkovic has passed away at the age of 78. pic.twitter.com/B96FOFQsSa