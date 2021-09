HRVATSKA LEGENDA O DUDI! Kod njega nije bilo zvezda, vikao je na Dražena, pripreme su trajale 5 meseci...

Od legendarnog trenera Dušana Ivkovića oprostio se i Dino Rađa.

Legenda hrvatske i jugoslovenske košarke Dino Rađa bio je deo reprezentacije koju je vodio Ivković.

- Duda Ivković. Respekt. Još jedan od koga sam puno toga naučio. Nakon Kreše dobio je u ruke reprezentaciju punu talenta i vrhunski slaže kockice - napisao je Rađa.

Ono što je krasilo Dudine ekipe e bila disciplina, ali i to da nije bilo zvezda. Svi su bili jednaki!

- Pa danas kažu da su umorni i ne mogu da igraju. Svakako kod Dude je bila disciplina i niko nije bio zvezda. Svaki pokušaj bi odmah u korenu bio zaustavljen. Isto je vikao na Dražena i na zadnjeg u nizu. Kasnije smo se sretali preko klubova protivnički i bilo je tu svega ali uvek respekt. Hvala za sve Dudo - završio je Rađa.

- Koliko god neko mislio da je lako bilo: 'Daj loptu u ruke Draženu, Toniju,Vladi ili Dinu i sve je rešeno toliko sve to treba uhodati. Te četiri godine kombinacija klupskih trenera i njega je sve nas izbacila u orbitu. Pripreme su trajale od tri do pet meseci. Olimpijada Seul '88 prvi dan priprema je bio dan nakon finala plejofa 8.5. a povratak s iste 3.10. Trening sutradan u 10 - prisetio se on.

Ivković će ostati upisan zlatnim slovima u istoriji srpske košarke. da reprezentacijom je uspeo da se okiti sa tri zlata na Evropskim prvenstvima, jednim Svetskim, kao i zlatom sa Univerzijade 1987. godine.

Takođe, može se pohvaliti i srebrnom medaljom sa Olimpijskih igara 1988. godine. Pored ovih reprezentativnih medalja, on je osvojio i čak pet evropskih titula u klupskim takmičenjima.