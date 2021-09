ŠOK INFORMACIJE! Nekadašnji centar reprezentacije Jugoslavije otkriva: Duda Ivković mi je tražio da mu nađem ulje od konoplje! Bilo mu je bolje, ali...

Nekadašnji centar reprezentacije Jugoslavije Dejan Koturović, koji se okitio zlatnim medaljama na EP 1995. u Atini i SP 2002. u Indijanapolisu, otkrio je da je preminuli legendarni trener Dušan Ivković nedavno od njega tražio pomoć.

Kuturović je poznat kao čovek širokog interesovanja, pa mu se Ivković obratio kako bi altertantivnm putem pokušao da reši veliki problem sa herpesom i smanji užasne bolove koje je trpeo.

- Nismo se nas dvojica družili, ali ono što je interesantno jeste da sam ja verovatno poslednji košarkaš kome se Duda obratio za savet pri kraju svog života - napisao je Dejan na Fejsbuku i objasnio:

- Nazvao me pre nešto manje od četiri meseca, verovatno na nagovor svoje supruge Nene i Manje, jednog odličnog terapeuta akupunkture, da mu pomognem da nađe jedan suplement od konoplje. Tada mi se i poverio da ima neke zdravstvene probleme već neko vreme i šta je sve poduzimao povodom toga, pa smo se tu raspričali.

Koturović se tada ozbiljno zauzeo da pokuša da reši problem koliko je u njegovoj mogućnosti.

- Isto veče raspitao sam se o tome kod najbliskijih zdravstvenih radnika i po internetu i povezao nove informacije sa starim znanjem. Kakvu god da smo istoriju saradnje imali Duda i ja, a ne baš onakvu kakvu sam priželjkivao kao talentovani klinac sportista, istog dana sam imao jaku želju da mu pomognem, pa makar da otkloni bol sa područja lica koji se i povećao posle intervencije laserskim nožem.

Bivši košarkaš mu je potom napravio spisak mogućih terapeutskih metoda i posetio Ivkovića.

- Pored nekih suplemenata koje sam iskopao na netu, onaj od konoplje kao univerzalni lek za mnoge nedaće, sam mu, naravno, odobravao i toplo preporučio, kao i jednog sjajnog travara koji bi, verujem, mogao totalno da ga isceli, ali on se na kraju odlučio samo za jednu moju doktoricu kojoj verujem jer mu je glava već od ranije bila puna i saveta i mogućnosti i bola od herpes zostera, a pluća ga više nisu služila kao pre.

Opisao je Koturović i period kada je Ivkoviću preporučio ulje od konoplje.

- Kasnije, kad je već imao pregled i izmenio informacije sa novom doktoricom, koja naginje ka alternativnijoj medicini, bilo mu je teško da prihvati da su ga doktori koje je već imao za prijatelje ranije lečili pogrešnom terapijom, što su i sami priznali posle, koliko sam obavešten. Teško je prihvatio i to da su mu vrlo verovatno njegovi mili golubovi svojim perjem i bakterijama ugrozili pluća. CBD ulje je odložio za kasnije ako bude bilo potrebno, iako ja mislim da je ono potrebno uvek i svakome, a uz novu redovnu terapiju već posle mesec i po je bio tip-top u odnosu na ranije stanje i nastavio je sa uglavnom prirodnim lečenjem. Kada se posle nekog vremena javio na redovan pregled nekom svom predhodnom doktoru, a taj doktor je, koliko sam shvatio iz nezvanične informacije, bio izuzetno iznenađen i uvređen na kojoj vrsti terapije je Duda trenutno bio, tako da nije bio zadovoljan njegovim boljim stanjem pa ga je brže bolje ispožurivao u bolnicu u kojoj je proveo desetak dana gde je i preminuo. Ne bi me čudilo da su ga stavili bez potrebe na respirator kao što se priča i za Laneta Gutovića, ali to ne tvrdim, mogu samo da pretpostavljam.