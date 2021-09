Partizan poražen posle produžetka, ovacije Obradoviću u OAKI (VIDEO)

Košarkaši Partizana poraženi su od Panatinikosa u Atini posle produžetka sa 89:85 u polufinalu memorijalnog turnira “Pavlos Janakopulos” i Atini.

Prava šteta za srpski tim da ne sruše evropskog velikana koji je vlasnik 6 evropskih titula u poslednjih 25 godina, jer su čak imali i 17 poena prednosti, ali u nastavku mnogo bolja igra domaćih, koji su uspeli totalno da preokrenu meč.

Pre svega se to može reći za poslednju četvrtinu gde su totalno nadigrali košarkaše Partizana.

Po ulasku u dvoranu, treneru Partizana Željku Obradoviću upućene su ovacije sa tribina OAKA Arene.

Naravno, to je i bilo očekivano, s obzirom da je najveći i najznačajniji deo svoje trenerske karijere Obradović proveo upravo na klupi Panatinaikosa i sa kojim je osvojio čak pet titula prvaka Evrope, 2000, 2002, 2007, 2009. i 2011. godine.

Zeljko Obradovic gets a standing ovation from Panathinaikos fans at OAKA, during the #PavlosGiannakopoulosTournament. #paobc #Partizan pic.twitter.com/PMfZI2Zn6i