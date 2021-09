SAHRANJEN DUDA IVKOVIĆ! Stotine ljudi u suzama ređa cveće na njegov grob! Tužne scene sa Novog groblja potresle Srbiju!

Dušan Duda Ivković biće sahranjen na Novom groblju u porodičnoj grobnici. Proslevljeni košarkaški trener preminuo je 16. septembra posle kraće bolesti u 78. godini života.

12:35 - Ljudi i dalje odaju počast kod porodičnog groba! Stotine ljudi i dalje čeka da odaju počast Ivkoviću i ređaju cveće na njegov grob. Stotine cvetova i buketa krasi poslednje odredište našeg velikog trenera.

12:23 - Golubovi poleteli za svog Dudu! Pored košarke najveća Dudina strast bilo je golubarstvo! Nekoliko njegovih prijatelja pustilo je u Dudinu čast u let nekoliko golubova.

12.03 - Nepregledna kolona krenula je da isrpati čuvenog trenera u porodičnu grobnicu na Novom groblju gde će biti njegova večna kuća. Žoc, Divac, Rađa, Danilović, Paspalj nose kovčeg. Posebno je emotivan bio Jure Zdovc, koji je vidno potresen bio u suzama.

11.53 - Veliki broj ljudi došao je na Novo groblje da isprati Dušana Dudu Ivkovića u večnu kuću. Čuveni košarkaši uputiće poslednje zbogom jednom od najvećih srpskih trenera ikada

11.46 - Legendarni grčki košarkaš Vasilis Spanulis došao je da isprati Dudu Ivkovića na večni počinak.

Spanulis i Ivković su 2012. godine osvojili Evroligu sa Olimpijakosom, a grčki košarkaš je bio MVP Fajnal fora.

11.44 - Kum Dude Ivkovića, a sada aktuelni trener Partizana Željko Obradović stigao je na sahranu

11.34 - Nikola Peković uputio poslednje zbogom legendarnom treneru

11.26 - Među prvima na Novo groblje stigao je trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić

11.22 - Neutešni! Supruga Nena i sinovi Petar i Pavle primaju izjave saučešća na Novom groblju u Beogradu

Ivković je rođen u Beogradu 29. oktobra 1943. godine i bio je jedan od najuspešnijih evropskih trenera svih vremena. Svakako najuspešniji selektor košarkaške reprezentacije Jugoslavije na šampionatima Evrope na kojima je osvajao medalje u Zagrebu 1989, Rimu 1991. i Atini 1995. godine.

Bio je i selektor košarkaške reprezentacije Srbije od 2008. do 2013. godine, osvojio je za to vreme srebro na Evropskom prvenstvu i bio je četvrti na Svetskom prvenstvu 2010. Od 1996. do 1999. kada je bio desna ruka Željka Obradovića u stručnom štabu Plavih osvojio je zlato na EP 1997. i SP 1999, bronzu na OI 1996. i bronzu na kontinentalnom šampionatu 1999.

Trenersku karijeru završio je 2016. godine, vodio je revijalni meč u znak oproštaja protiv Olimpijakosa 20. septembra 2017. godine.

Kao košarkaš je igrao na poziciji beka, a kao trener je vodio Partizan, Aris, Radnički Beograd, Šibenik, Vojvodinu, PAOK, Panionis, Olimpijakos, AEK, CSKA, Dinamo Moskva i Anadolu Efes.

Sa reprezentacijom je osvojio tri evropska zlata i jedno sredbro, jedno svetsko zlato, srebro na Olimpijskim igrama i zlato na Univerzijadi.

Na klupskom nivou osvajao je Evroligu (dva puta), Kup Radivoja Koraća, Kup Rajmonda Saporte, ULEB Kup, bio je sa svojim klubovima šampion Jugoslavije, Grčke i Rusije, u istim zemljama osvajao je i Kup i Superkup takmičenja.