DOBRE VESTI STIŽU IZ MOSKVE! Reprezentativac Srbije zbog povrede na pauzi oko mesec dana

Reprezentativac Srbije sinoć se povredio na samom početku utakmice sa Armanijem na otvaranju sezone u Evrolige, kada mu je na nogu pao Luiđi Datome.

Klub je saopštio da je 26-goidšnji centar povredio ligament levog kolena.

"Nikola će biti van terena, imaće terapije u klupskom prostorijama, a vreme povratka na teren biće u skladu sa rezultatima testova", navodi se u saopštenju CSKA.

Nikola Milutinov suffered a knee injury



Upon returning to Moscow the basketball player underwent examination at the GMS Clinic, which revealed partial damage to the internal lateral ligament of the left knee. pic.twitter.com/TkenHAbiIG