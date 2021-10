RADONJIĆ ZADOVOLJAN ZBOG POBEDE, ALI TUŽAN ZBOG OVOGA: 'NE ZNAM ŠTA SE DEŠAVA' Otkrio kakva je situacija sa Brankom Lazićem

Košarkaši Crvene zvezde u derbiju drugog kola ABA lige dočekali su podgoričku Budućnost i pobedili 71:63 (19:14, 18:15, 8:18, 26:16).

U utakmici punoj uzbuđenja i preokreta, Crvena zvezda je na kraju poptuno zasluženo savladala goste iz Crne Gore!

Najefikasniji u redovima Zvezde bio je Luka Mitrović sa 19 poena, a pratili su ga Ognjen Kuzmić i Nikola Kalinić sa 13.

Trener crveno-belih, Dejan Radonjić, iako je pobedila zvezda, nije bio baš raspoložen posle pobede nad velikim rivalom!

- Jeste rana faza, ali dali smo sve od sebe večeras! U situaciji koja je iziskivakla od svih da damo još više, energetski je to bilo zadovoljavajuće. Imali smo dosta grešaka, ali pošto su ovi momci juče imalo nekoliko minuta zajedničkog treninga pet na pet, nije bilo jednostavno ni za trenera ni za ekipu obzirom na broj treni! Dobro su kontrolisali u celu situaciju! Treća četvrtina je bila loša i u organizaciji i u odlukama! Bilo je potrebno da podignemo još nivo odbrane da bi došli do laganih poena! Ipak smo uspeli da dođemo u završnicu koja je bila stabilna i dođemo do pobede u kojoj se nadam da nismo došli u fazu da još jedan igrač izađe iz tima zbog povrede, stvarno više ni sam ne znam šta nam se dešava- rekao je Radonjić i dodao:

I prošli meč smo ostali bez igrača, a ovo je prva utakmica Dobrića posle tri meseca, to se videlo na utakmici !Uprkos svemu došli smo do pobede i nastavljamo dalje. U tom ritmu koji mi igramo, nije lako! Lazić bi za sedam, osam do 10 dana trebao da počne da trenira! Hvala publici koja je došla da nam pomnogne, značila nam je večeras! U ovom momentu ne znamo šta je sa Stefanom Lazarevićem, čekamo nalaz. Nadam se da će i on i Holins uskoro biti dobro! Nekad izgleda da nije ništa satrašno, ali nama jeste kada nam se igrač povredi!Večeras ćemo imati neku informaciju precizniju -zaključio je Dejan Radonjić!