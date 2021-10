KOŠARKAŠICE SE POTUKLE NA ULICI! Isplivao snimak sa lica mesta, klub im ovo nikada neće oprostiti! SKANDAL! (VIDEO)

Da stvar bude gora objavila ga je jedna od košarkašica koja je učestvovala u tuči. Ubrzo ga je obrisala i počela je da se izvinjava. Nije to učinila dovoljno brzo pošto je klip brzo skinut i proširen po društvenim mrežama.

U pitanju su Kalani Braun, Kortni Vilijams i Kristal Bredford. Njih tri su se nasred ulice potukle i nije delovalo ni malo naivno.

"Nije trebalo da objavim snimak, izvinjavam se svima zbog toga. Nikada ne bih predstavila mene ili organizaciju na negativan nači. Učim nešto novo iz dana u dan i želim da zamolim sve da mi oproste. Izvinjavam se još jednom i obećavam da ću biti bolja u budućnosti", poručila je Kortni Vilijams.

Možda će Kalani i Kristal da joj oproste, ali klub neće. Bar ne bez određenih sankcija.

"Ponašanje koje smo videli na ovom snimku je neprihvatljivo i ne slaže se sa vrednostima koje ceni naša organizacija. Na ovaj slučaj gledamo veoma ozbiljno i radićemo sa čelnicma WNBA lige kako bismo sakupili što više informacija i napravili naredni korak", naveli su iz Atlante u saopštenju.

