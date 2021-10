MOŽE LI JOKIĆ DA VEŽE DVE MVP TITULE! NBA analiza Nikolinih šansi da ponovi uspeh od prošle godine

Greg Entoni i Kris Majls razmatrali su za zvanični NBA sajt koji su dometi ekipe Denvera, predvođene srpskim košarkašem Nikolom Jokićem u sezoni koja uskoro počinje.

Odajući priznanje izvanrednoj svestranosti srpskog centra, analitičari NBA TV takođe komentarišu pod kojim uslovima vladajući MVP može da osvoji dve uzastopne titule najkorisnijeg igrača NBA lige, kao što su to u protekloj deceniji već uspeli da urade Janis Adetokumbo (2019. i 2020.), Stef Kari (2015. i 2016.) i LeBron Džejms (2012. i 2013.).

Greg Entoni, 12. pik drafta 1991. godine, iza kog je 11 godina NBA karijere uz 102 meča plej-ofa, za NBA TV je biranim rečima govorio o Jokiću.

Somborac je u prošloj sezoni bio akter svih mečeva, bilo ih je čak 72.

Imao je prosek od 26.4 poena, osam skokova i 8.3 asistencija, bio je tek treći igrač u NBA istoriji sa prosekom od preko 26 poena i po osam skokova i asistencija u sezoni.

Sada ima težak zadatak da to prevaziđe, a Entoni veruje da je to moguće uz pravu hemiju u ekipi.

„Gledajte, ima mnogo argumenata da se Jokić okarakteriše kao najbolji NBA igrač, on u bilo kom meču može da bude najbolji košgeter, asistent, skakač. On ima takav komplet veština da može dodatno pojačati samopouzdanje ekipe, to je radio čak i kada nije bilo Džamala Mareja. Uspevao je da ‘isporuči’ svoje i sada“, naveo je Entoni, koji smatra da bi Nikola mogao da ponovi ovaj uspeh.

