O OVOME ĆE SE DUGO PRIČATI: Partizan iz Draženovog doma ispraćen OVACIJAMA domaće publike!

Nakon meča dogodila se scena koja će se dugo prepričavati.

Naime, domaća publika ispratila je košarkaše Partizana gromoglasnim aplauzima i ovacijama.

Tako je na najlepši mogući način završen još jedan košarkaški klasik, koji je može se reći u potpunosti ispunio očekivanja.

Kako je sve izgledalo pogledajte na videu ispod.

.@kk_cibona fans gave a big applause to both their team and to @PartizanBC squad after the derby match of Round 4.



RESPECT! 👏👏👏#ABALiga pic.twitter.com/Lo2k3PcFiN