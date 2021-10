CRNO-BELI BROJALI DO 106! Partizan na startu Evrokupa silan u napadu, završnica pokvarila sjajnu sliku

Uzbudljivo veče viđeno je u "Edel Optiks Areni" gde je Partizan u završnici umalo prokockao veliku prednost.

Košarkaši Partizana na idealan način započeli su pohod u Evrokupu. Dominirao je tim Željka Obradovića, a pričaće se u danima pred nama o fantastičnoj igri crno-bele čete. Crno-beli savladlai su Hamburg rezultatom (97:106).

Prva četvrtina jedina je u kojoj je nemački tim beogradskom timu uspeo da pruži neki otpor. U dva navrata izabranici Željka Obradovića imali su prednost od pet poena, dok je domaći sastav uspeo da jednom dođe do četiri poena prednosti, sabrali su se gosti, koji do kraja deonice dolaze do 24:28.

U drugoj četvrtini neverovatnu igru prikazali su Jam Madar koga su tri brza penala zaustavila kada je bio u naletu, kao i Dalas Mur koji je pogodio tri trojke iz isto toliko pokušaja, ali najzapaženiji bio je Kevin Panter koji je dodao 19 poena za nešto više od 14 minuta na parketu. Kako je vreme teklo tako je prednost tima iz Humske bivala sve veća. Imali su maksimalno Obradovićevi momci 22 poena, a na kraju deonice 21 (40:61).

Veliki posao tim iz Beograda je odradio u drugoj četvrtini, te je Rutinski igrao u trećoj. U jednom trenutku Partizan je imao i 28 poena prednosti na svom kontu (43:71). Mur i Panter nastavili su po svome, a sa druge strane Braun je bio najraspoloženiji za igru. Nakon 30 minuta igre 22 poena prednosti za srpski tim - 66:88.

Partizanova prednost topila se u poslednjoj četvrtini gde su igrači crno-belih umalo od gotovog napravili veresiju. U jednom trenutku tokom treće deonice Partizan je imao 28 poena prednosti, da bi potom Hamburg uspeo da zaostatak svede na svega devet poena. Viđena je agresivna igra domaćeg sastava, Partizan je jeftino izgubio nekoliko lopti, ali na kraju tim iz Humske upisuje prvu pobedu u Evrokupu u novoj sezoni. Ono što bi trebalo da bude za nauk crno-belima jeste da se košarka igra 40 minuta.