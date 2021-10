JOKIĆ RAZBIO SPARSE! Srbin na terenu RADIO ŠTA JE HTEO, svi gledali magiju MVP-a: Ameri mu SKANDIRALI (FOTO)

Srpski centar je pre dva dana vodio tim iz Kolorada do pobede na premijeri u Finiksu (27 poena, 13 skokova), a večeras se potpuno razgoropadio protiv žilavih San Antonio Sparsa koje je gotovo sam pobedio - 102:96.

Nagetsi su vodili tokom većeg dela susreta, ali praksa je bila sledeća. Kada bi trener Majk Meloun odmarao DŽokera, San Antonio bi se rezultatski vraćao, a kada bi se Somborac obreo na parketu, prednost domaćina bi rasla. Jokiću je izgleda prvo poluvreme poslužilo za postizanje radne temperature (13 poena, pet skokova, tri asistencije), dok je u drugom potpuno eksplodirao i praktično šutirao bez greške kada je bilo najpotrebnije.

Excuse me, the MVP is coming through pic.twitter.com/c2vyb1ZN13