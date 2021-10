SPREMA SE NOVA FRKA? Jokićev trener otkrio probleme Nagetsa: FRUSTRIRANI su zbog Nikole!

Nagetsi su pobedili San Antonio rezultatom 102:96, a Somborac je postigao 32 poena uz 16 skokova i sedam asistencija. Ipak, Meloun je nakon meča poručio da u ekipi ima igrača koji smatraju da bi Denver manje trebalo da forsira igru na Jokića.

- On je MVP sa razlogom, bili bismo glupi da ne igramo preko njega u trenucima odluke. Mislim da su neki naši igrači frustrirani jer se stalno igra za Nikolu. Bolje da se naviknu na to - rekao je Meloun.

Michael Malone said some of the guys get a little frustrated that he calls “play after play” for Nikola.



“They better get used to it because that’s not gonna change,” Malone said.