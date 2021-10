JOKIĆEVA POVREDA POD ZNAKOM PITANJA! Evo koliko bi Srbin mogao da odsustvuje sa terena

Nakon sudara sa Rudijem Goberom, Nikola je pao na parket i uhvatio se za koleno sa bolnom grimasom na licu, a navijači Nagetsa za glavu od šoka. Srećom, ne radi se o ozbiljnijoj povredi i Jokić će uskoro ponovo biti na terenu.

Naime, novinar Denver Posta, Majk Singer, otkrio je Srbin doživeo kontuziju kolena i da nema problema kada je reč o strukturi kolena, nema oštećenja.

Nikola Jokic is sore following his knee-to-knee collision, but there’s nothing structurally wrong, I’m told.



I’d expect him to be questionable with the same diagnosis — a right knee contusion — for Friday. Team is generally conservative, so wouldn’t be surprised if he sat out.