AJDE JE***TE! Žoc POLUDEO zbog pomoćnika koji nije mogao da nađe FLOMASTER: Pogledajte snimak koji je postao HIT (VIDEO)

Njegov temperament je ono što ga izdvaja od ostalih, a to mogu da osete svi.

Na ovom susretu Obradović je više puta, nego što je to bio slučaj u dosadašnjem delu sezone, morao da poziva tajm-aut a tokom jednog od njih desila se jedna pomalo komična scena.

Legendarni stručnjak tražio je flomaster od asistenta Bogdana Karaičića, ali je zaglavljivanje u džepu smanjilo vreme za crtanje akcije Radetu Zagorcu.

"Hajde, j***e", otelo se Obradoviću koji je na kraju od drugog asistenta uzeo flomaster.

Snimak je brzo postao hit među navijačima, a podeljen je bezbroj puta.

