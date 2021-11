PARTIZAN POBEDIO U DERBIJU ABA LIGE! Crno-beli SLOMILI ŽILAVE "pantere" u završnici meča u prepunom Pioniru!

Košarkaši Partizana pobedili su FMP u derbiju 7. kola ABA lige rezultatom 74:69.

Crno-beli su ostali neporaženi i posle ovog meča, ali su "panteri" uspeli da uvedu meč u dramatičnu završnicu, gde su navijači koji su napunili tribine dvorane Aleksandar Nikolić, vodili ekipu Željka Obradovića do pobede.

Utakmica je mogla da bude i ranije rešena, Partizan je imao potpunu kontrolu tokom tri četvrtine, ali su gosti iz Železnika na kraju mogli ozbiljan problem da naprave lideru regionalnog takmičenja. Uskoro opširnije.

Tok meča:

Četvrta četvrtina:

Kraj meča 74:69.

39. minut - Lakše dišu crno-beli posle slobodnih bacanja Ledeja, 74:67

38. minut - Džons sa linije slobodnih bacanja održava nadu FMP-a, a onda je Radonjić pogodio trojku, 72:67

37. minut - Samo sedam poena u šest minuta poslednje četvrtine je postigao Partizan, Dangubić je pogodio samo jedno bacanje, ali onda lepim potezom omogućio sebi polaganje, 72:62

36. minut - Pavićević sa slobodnih bacanja dodatno smanjuje prednost, 69:62

35. minut - Ne predaju se gosti, a Nevels pogađa sve u ovim trenucima! Tajm-aut Željka Obradovića, 69:61

32. minut - Izundu vezuje poene, pogodio je čak i trojku i ponovo je jednocifrena razlika, 64:55

Treća četvrtina:

30. minut - Dobar je Nevels večeras, ali Partizan je iskontrolisao situaciju na kraju treće četvrtine, 62:48

27. minut - Trojka Kuruca, a onda poeni Avramovića iz još jedne kontre. Crno-beli "lome" rivala, to su prepoznali i navijači, 60:44

25. minut - U trenucima kada je FMP imao i više nego dobre minute, Avramović je vezao četiri poena iz kontre i tako vratio crno-belima dvocifrenu razliku, 53:40

23. minut - Džons i Nevels, iz Partizana Ledej... Svi su poentirali, 45:38

21. minut - Snažno zakucavanje Balše Koprivice za početak drugog poluvremena, na drugoj strani je pogodio Dimitrije Nikolić, 41:32

Druga četvrtina:

20. minut - U kratkom periodu pet poena FMP-a, znak su Željku Obradoviću da zatraži tajm-aut, a prvo poluvreme je završeno poenima Džonsa, 39:30

Pogledajte kako je Željko Obradović zaustavio vređanje sa tribina, nakon što je na kratko i utakmica bila prekinuta:



19. minut - Vezuje trojke Trifunović! Crno-beli imaju ozbiljnu prednost, 39:23

18. minut - Neverovatan pogodak Uroša Trifunovića. Uz istek napada, košarkaš Partizana je pogodio trojku od tablu i to uz faul. Promašio je dodatno bacanje, 36:21

16. minut - Stigao je Partizan do maksimalnih 14 poena prednosti, pre nego što je Džons smanjio zaostatak gostiju, 33:21

14. minut - Miletić i Dangubić su stigli do poena polaganjem, na drugoj strani je Radonjić pogodio slobodna bacanja, 26:17

12. minut - Frka na terenu! Zagorac i Izundu su ušli u raspravu, pa čak i u blaži fizički okršaj. Završilo se na opomeni za obojicu, a Stefanović je Izundua izbacio iz igre 22:15



Prva četvrtina

10. minut - Težak pad Džonsa u poslednjim sekundama prve četvrtine. Košarkaš FMP-a je krenuo na polaganje, ali je zaustavljen. Pao je na leđa, a da stvar bude još gora, preko njega je pao Ledej, 20:13

9. minut - Odličan je Nevels! Posle polaganja Zagorca, pogodio je i trojku, sa bacanja polovično uspešni Madar i Šaranović na drugoj strani, 19:13

8. minut - Izgleda da se probudio i FMP, Nevels je vezao poene, 16:9

7. minut - Poeni i za Koprivicu koji je pogodio i dodatno slobodno bacanje. Prva četvrtina ne liči na derbi kola i susret dve ekipe sa vrha tabele, 15:5

6. minut - Odličan start meča za Ledeja! Nakon odlične odbrane, prikucao je loptu u koš posle promašaja Avramovića, 12:3

5. minut - Pogodio je Izundu i jedno od dva slobodna bacanja, a nakon toga je Avramović ubacio drugu trojku za Partizan. Nenad Stefanović, trener gostiju zatražio je tajm-aut, 10:3

3. minut - Evo i prvih poena za FMP, do njih je stigao Izundu koji se dobro snašao pod košem Partizana, 7:2

2. minut - Loš start pantera, a nakon faula u napadu Džonsa do novih poena je prekoslobodnih bacanja stigao Avramović, 7:0



1. minut - Poeni Avramovića i trojka Zeka Ledeja na početku utakmica, 5:0

1. minut - Počela je utakmica.

Timovi su na zagrevanju, a tribine dvorane su pune gotovo do poslednjeg mesta.

Uoči meča:

Crno-beli će kao domaćini pokušati da ostanu jedina neporažena ekipa u dosadašnjem toku regionalnog takmičenja, dok se gosti pre meča nalaze na visokom četrvtom mestu, uz samo jedan poraz i pet pobeda.

Kao što to često bude slučaj kada se sastaju Partizan i FMP, utakmicu su najavile burne reakcije dve ekipe nakon izjave Dalasa Mura, košarkaša lidera ABA lige.

Mur je poručio da je čuo da FMP zovu "mala Crvena zvezda", a nakon što su "panteri" odgovorili saopštenjem, oglasio se i Ostoja Mijailović.

O utakmici je govorio i Željko Obradović, koji se bavio isključivo košarkaškim temama.

- Igramo protiv tima koji je u izvanrednoj seriji. Pet poslednjih utakmica u ABA ligi su dobili, i ne samo to što su dobili, nego igraju zaista dobru košarku. Mi moramo da se vratimo na nivo odbrane koji nas je krasio sve ove utakmice. Da imamo volju i želju kakvu smo pokazali na poslednjoj utakmici protiv Huventuda. Od prve do poslednje sekunde da cenimo svaku loptu, da igramo pametnije u napadnu nego što smo to činili čak i veći deo utakmice protiv Huventuda i to bi bilo to. Još da pozovemo naše navijače da dođu i podrže ove mlade momke - rekao je Obradović.

Trener gostiju, Nenad Steganović, svestan je da njegovu ekipu očekuje izuzetno težak meč u "Pioniru", ali ističe da će igrači u isti ući rasterećeni.

- Već sam rekao nakon prethodne utakmice i pobede nad Zadrom da će ovo za nas biti najlakša utakmica. To sam rekao u kontekstu da smo iza sebe imali dve ili tri utakmice gde smo morali da pobedimo, a da sada tu vrstu pritiska definitivno nećemo imati. Rezultatski imperativ nećemo imati jer igramo protiv ekipe koja je dominantna u dosadašnjem delu prvenstva i u Evrokupu, a naročito u ABA ligi gde su na domaćem terenu u svakoj utakmici pokazali silu. Odlično su popunjeni na svim pozicijama, sa veoma kvalitetnim igračima – Panterom i Ledejom koji u svakom momentu individualnim kvalitetom mogu da prelome utakmicu. Sa te strane, za našu mladu ekipu je to najveći izazov do sada i što se tiče protivnika, ali i što se tiče popunjenosti tribina. Radujemo se utakmici, želimo da uživamo jer smo svojim igrama zaslužili tu priliku. Stanje na tabeli je takvo da je Partizan prvi, a mi na deobi druge pozicije zahvaljujući možda i nekim neočekivanim pobedama. Želimo da damo svoj maksimum i da vidimo gde smo trenutno u odnosu na Partizan - istakao je Stefanović.

Danas igra #KKPartizan ⚫⚪⚫⚪



🏆 @ABA_League 7️⃣ kolo

🆚 @BCFMP

📅 06.11.2021.

🕔 19:00

📍 Hala "Aleksandar Nikolić"

🏷️Ticketline Merkator od 10 do 16č

Ticketline TC Stadion od 10 do 16č

Blagajna hale "Aleksandar Nikolić" od 16:30 do početka meča

📺 @arenasport_tv Premium 3 pic.twitter.com/ANmgFYBeBB — KK Partizan NIS (@PartizanBC) 06. новембар 2021.

