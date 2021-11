'Rekao sam Muru da se izvini FMP-u, išao sam do ljudi iz Železnika': Žoc ljut zbog "male Zvezde"

Trener Partizana ne želi tenzije i sve radi da ih svede na nultu tačku.

Partizan je savladao FMP Železnik u 7. kolu ABA lige, a pored borbe na parketu meč je obeležila i tenzija na relaciji dva kluba koja nije od juče.

Pokušao je Željko Obradović da je smiri, reagovao kada su navijači crno-belih prozivali Vesnu Čović, a na konferenciji za medije je otkrio šta se dešavalo u toku jučerašnjeg dana, posle "sporne" izjave Dalasa Mura o FMP-u kao "maloj Crvenoj zvezdi".

- Jutros sam reagovao na treningu, razgovarao sam sa Murom. Ukazao sam mu da ljudima iz FMP-a smeta njegova izjava. Rekao sam da treba da ode da se izvini, ali mi je on rekao da je već juče tokom dana razgovarao sa ljudima iz FMP-a. Otišao sam do ljudi iz Železnika da proverim da li ima problema, rekli su da je sve korektno. Pitao sam da li treba svi da izađemo zajedno, rekli su mi da ne treba, da je sve fer i korektno. Rekao sam da možemo i dvojica kolega zajedno da izađemo na meč, on je sjajan momak. To su pitanja na koja nemam odgovor, nadam se da ste videli moju reakciju. - objasnio je situaciju Obradović i stavio tačku na ovaj slučaj, uz podsećanje na njegove reči po dolasku u Partizan - da će raditi na smirivanju tenzija, što i radi.

- Nemam šta da pričam o tome. Rekao sam kada sam se vratio posle dosta vremena da radim kakav će biti način na koji se ponašam, da ću pokušati da utičem na stručni štab, igrače i navijače. Ja sam uvek želeo da se ponašam korektno… Ne čitam portale, ne volim to da radim, tako da sam bio iznenađen kada sam pročitao neku izjavu Mura. Inače gledam samo rezultate utakmice i statistiku, šta urade naši u NBA ligi, neki protivnici budući, tu se završava moje interesovanje za vesti na portalima.

O samoj utakmici je rekao:

- Prvo mislim da smo za razliku od pre par dana otvorili utakmicu na bolji nacin, igrali smo prilično dobro do pet minuta pred kraj utakmice. Igrači treba da shvate da pri pozitivnom rezultatu, kada protivnici igraju sa udvajanjem, mora da se bude agresivan, a mi nismo tad bili. Zaustavljali smo se i zato imali loš procenat za tri. Čestitam momcima na pobedi. Prvo idemo u Andoru, zanimljiva sedmica, pa potom imamo meć protiv Zvezde - rekao je Obradovič i otkrio da Smailagić nije igrao jer se osetio loše na poslednjem treningu. U pitanju su stomačni problemi.

Autor: