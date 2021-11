DABL-DABL JOKIĆA, A ONDA POTEZ ZA POBEDU U POSLEDNJOJ SEKUNDI: Pokazao da je defanzivna ZVER, cela hala skočila!

Kakav meč i kakva partija Nikole Jokića! Na kraju je srpski centar jednim potezom doneo pobedu svom timu u duelu sa Hjustonom.

U meču na jednu loptu majstor iz Sombora je dominirao tokom celog meča, a njegova blokada u poslednjoj sekundi duela donela je trijumf ekipi Nagetsa.

U dramatičnoj završnici Eron Gordon je dao dve jako teške trojke iz nezgodnih pozicija, a onda je na scenu stupio Jokić. Posle lošeg napada svog tima vratio se u odbranu i izblokirao Tejtuma u pokušaju za pobedu!

Pogledajte taj momenat:

Srpski košarkaš je meč završio sa dabl-dablom od 28 poena i 14 skokova, a ovo je bio meč u kome su blistalo centri jer je kod Hjustona bio najbolji Nemac Danijel Tajs sa 18 poena i 5 skokova.

what an ending in Denver. Nuggets come back late and Nikola Jokic comes through with the game-saving block at the buzzer. pic.twitter.com/81Hr5QOkwm