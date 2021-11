OBRADOVIĆ PODELIO SJAJNE VESTI: Grobari imaju razlog za radovanje!

Košarkaši Partizana ispred sebe imaju veoma tešku nedelju koja će za vrhunac imati večti derbi.

Pre duela sa Crvenom zvezdom, crno-bele očekuje duel sa Andorom u Evrokpu, koji je na programu u sredu od 20 časova.

Trener crno-belih Željko Obradović se nada dobrim rezultatima, a otkrio ja kako je Alen Smailagić dobro i da će putovati sa ekipom na putovanje.

– Smailagić je u redu. Trenirao je jutros, putovaće sa ekipom – rekao je Obradović, a onda se osvrnuo na gostovanje Andori.

– Interesantno putovanje, sutra ujutru u pet časova krećemo ispred Arene, promenićemo nekoliko prevoznih sredstava i stići u Andoru oko pet popodne. Veoma lepo putovanje, ali šta je tu je, to je sastavni deo ovoga čime se bavimo. Ekipa Andore voli da igra u tranziciji, pokušavaju preko svojih plejmejkera da reše što pre, pogotovo ako imaju višak igrača u kontra napadu. To je prva stvar koju treba da uradimo – da zaustavimo njihovu tranziciju. A posle toga u igri pet na pet da probamo da sprečimo te blokade koje imaju za šutere. Treba da iskontrolišemo i skok, jer su tim koji ide izuzetno dobro ide na skok. To bi trebalo da budu ključne stvari. Ako to uspemo da uradimo, imamo šanse da odigramo dobru utakmicu – rekao je Željko Obradović.