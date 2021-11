JOKIĆ SE OGLASIO NAKON INCIDENTA i otkrio zašto je nokautirao igrača Majamija: Morao sam da se zaštitim

Priznao da je pogrešio, ali...

Prva reakcija Nikole Jokića, nakon što je udario igrača Majamija i zaradio isključenje, je očekivana - srpski košarkaš je priznao da je pogrešio, ali i šta je prethodilo reakciji posle koje je Markif Moris završio na parketu.

Jokić je automatski završio utakmicu i čeka ga suspenzija, a posle meča je razgovarao sa medijima i otkrio da je njegov potez bila reakcija na raniji prljav faul Morisa.

- Osećam se loše, nisam trebao onako da reagujem. Ali to je sve bilo u žaru borbe, u toku meča. On je mene udario, mislim da je to bio prljav faul i morao sam da se zaštitim. Na kraju se desilo to što se desilo, ali, ponavljam, nije trebalo tako da reagujem. Samo sam želeo da se zaštitim. Bio je to adrenalinski momenat, reakcija na sve što je prethodilo tome - rekao je Jokić i dodao:

I dalje smatram da je to bio njegov prljav faul. Tokom celog meča vođena je žestoka borba, ali i u svoj toj agresivnosti opet možeš da igraš u duhu fer-pleja. Kada sam izašao napolje, neko mi je pokazao snimak. I jako sam se loše osećao, osećam se i sada, kada sam video udarac u njegovu glavu.

Jokić je meč završio sa tripl-dabl učinkom od 25 poena, 15 skokova i 10 asistencija, a Denver je dobio taj duel rezultatom 113:96.