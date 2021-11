JOKIĆEVA BRAĆA ZAPRETILA MORISU: Pokušaj nešto, čekamo te!

Podsetimo, u završnici meča između Denvera i Majamija, Markif Moris je, ničim izazvan, tokom početka kontranapada Nagetsa snažno "uleteo" u telo našeg asa. I ne samo da je "gađao" Jokićevo koleno, koje je Nikola nedavno povredio, već je na MVP-a nasrnuo koristeći i lakat.

Usledio je, sekund kasnije, nesportski potez srpskog igrača, koji je sa leđa odgurnuo Amerikanca poznatog od ranije po prgavosti na terenu. Isključena su obojica, ali se na tome nije sve završilo.

Na terenu je najratoborniji bio Majamijev as DŽimi Batler, koji pretio srpskom centru, potom ga je u hodniku pozivao na tuču, a zatim se oglasio rođeni brat Markifa Morisa, Markus, i sam NBA košarkaš, član Los Anđeles Klipersa.

- Čekao da mi brat okrene leđa. Zapisano, poručio je Markus Moris putem Tvitera.

Na to su reagovala Nikolina braća, Nemanja i Strhainja.

@MookMorris2 You should leave this the way it is instead of publicly threatening our brother!Your brother made a dirty play first . If you want to make a step further be sure we will be waiting for you !! Jokic Brothers