OČITAO LEKCIJU: Žoc pobesneo, muk na klupi Partizana!

Na gostovanju u 4. kolu Evrokupa crno-beli su odigrali dramatičan meč, a Željko Obradović vodio je meč uobičajeno energićno i na jednom tajm-autu se posebno obratio Avramoviću.

Nakon što je tri puta pozvao njegovo ime, sve duže i duže, Obradović je tražio od njega da doda loptu. Pogledajte snimak koji su ljubitelji košarke odmah počeli da dele, jer još jednom pokazuje sa koliko posvećenosti i energije "Žoc" pristupa svakom detalju!

Posle njegove lekcije, ni muva se nije čula nekoliko sekundi.

And then, the silence... 😨 pic.twitter.com/iqoccmv519