JOKIĆMANIJA TRESE AMERIKU! Nikolinu braću nose kao MODNI DETALJ: Pogledajte majice navijača Denvera, HIT (FOTO)

Nikola Jokić nije igrao prethodne noći za Denver zbog suspenzije NBA lige. Kažnjen je jednom utakmicom odmora zbog obračuna sa Markifom Morisom na meču protiv Majamija, a i bez njega na parketu Nagetsi su uspeli da zabeleže pobedu nad Indijanom (101:98).

Za to vreme Jokić je odmarao kod kuće, a na tribinama se i dalje pričalo o njegovoj tuči sa Morisom, ali i o braći koja su "ukrala šou" na društvenim mrežama.

Strahinja i Nemanja su starija braća Nikole Jokića i viđali smo ih često na utakmicama gde se ponašaju poput zaštitnika, dok su nakon pretnji Markusa Morisa odlučili da otvore i zajednički Tviter profil putem koga su obavestili dvojicu provokatora da ni slučajno ništa više ne pokušavaju - ili će se oni obračunati sa njima.

Ubrzo je čitava NBA liga počela da priča o "opasnim momcima", a toliko su postali popularni da su ih navijači počeli nositi i na specijalno dizajniranim majicama.

Tako se jedan stariji gospodin pojavio u majici na kojoj su tri brata Jokić i Nikolina supruga Natalija.

