VIDELI OD JOKIĆA?! NOVA TUČA U NBA! Za SEKUND nastala frka na parketu, četiri igrača odmah isključena (VIDEO)

Ne prestaju igrači sa nervozom i fizičkim obračunima. Posle Nikole Jokića i Markifa Morisa, ponovo smo imali priliku da vidimo okršaj dvojice košarkaša.

Doduše, ovoga puta NBA neće brujati kao posle poteza MVP-a, ali Rudi Gober i Majls Tarner su imali svoj sukob na terenu!

Ekipa Indijane savladala je Jutu na gostovanju 111:100 u noći između četvrtka i petka i to zahvaljujući najviše Malkolmu Brogdonu i Ti-Džeju Mekonelu.

Oni su ubacili 30, odnosno 21 poen, čime su predvodili Pejserse u Juti. "Džezeri" nisu uspeli da se nose sa gostima, uprkos 26 poena Donovana Mičela i 19 poena i 11 skokova Rudija Gobera.

Na kraju, upravo je francuski centar bio u centru pažnje, kada je došlo do frke u poslednjoj četvrti, koja je i obeležila ovaj susret.

Gober i Tarner su se našli u klinču koji je vrlo brzo započeo haos na terenu. I jedan i drugi su bili isključeni, ali nisu bili jedini - Džo Ingls je to takođe zaslužio zbog kontakta sa sudijom, kao i Donovan Mičel.

Nije to imalo efekta na konačni rezultat i pobedu Indijane, ali posle okršaja Nikole Jokića i Markifa Morisa, u NBA ligi je sve više ovakvih sukoba...

Rudy Gobert, Donovan Mitchell, Joe Ingles and Myles Turner all ejected after this scuffle. pic.twitter.com/pEymQ4LLbM