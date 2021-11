AMERI IH OBOŽAVAJU: Jokićeva braća postala SENZACIJA! Sva trojica završila na kamionu sa HIT porukom, na tribinama su zvezde (FOTO)

Nikola Jokić se vratio na teren posle jedne utakmice suspenzije, odigrao je izvanredan meč i upisao "tripl-dabl" u pobedi Denvera nad Atlantom, ali i dalje se priča o njegovom nedavnom sukobu sa Markifom Morisom.

Otkako je MVP NBA lige "patosirao" igrača Majamija, Jokićeva braća su postala apsolutni hit u Denveru. I to se naročito videlo na Jokićevom povratku na teren.

Dok je Jokić dominirao na parketu, na tribinama je bio njegov rođeni brat Strahinja, dok fotografi Nemanju ovog puta nisu "ulovili". I u Denveru su njih dvojica očigledno postali hit.

Nakon sukoba Jokića i Morisa, koji je prerastao u "porodični obračun" zahvaljujući braćama obojice košarkaša, Amerikanci sada prate svaki korak Nikoline starije braće.

Tako je Strahinja bio nekoliko puta fotografisan tokom utakmice, čime su se fanovi pohvalili na društvenim mrežama, a sa jednom devojčicom se čak i fotografisao poput prave poznate ličnosti.

Ipak, možda i najzanimljiviji detalj dogodio se kada je na jednom kamionu u Denveru stajala LED poruka:

"Zabavno je dok te Jokićeva braća ne čekaju u svlačionici", glasila je duhovita poruka, ispod koje su na fotografiji bila trojica braće Jokić.

Spotted on the back of a truck in Denver 😂 pic.twitter.com/P6QOnkTg9a