Obradović: Odbrana, ali moramo nešto i da ubacimo

Crno-beli večeras od 20 i 30 dočekuju u Štark areni litvanski Lijetkabelis, u 5. kolu Evrokupa, a trener košarkaša Partizana Željko Obradović kaže da tim mora da odigra dobro i u odbrani i u napadu.

"Oni su ekipa koja igra tipičnu litvansku košarku. Razlika je u to što su tim orijentisan na unutrašnju igru i mnogo očekuju od igrača na poziciji pet, Gagića. To su prve ideje koje imaju u napadu. Važno je istaći da su oni tim koji su u prethodne četiri utakmice u EK imali u proseku 28 šuteva za tri poena. Prednjači Oreli, koji je na poslednjoj utakmici šutirao 7/14 i negde u proseku ima devet pokusaaja za tri poena", rekao je Obradović novinarima u Štark areni.

"Mi treba da smanjimo te njihove pokušaje i da im onda smanjimo procenat šuta. To je ključ utakmice. Njihova unutrašnja igra i šut za tri poena, kao i ofanzivni skok, gde obično Gagić i neki drugi igrači se zaleću na skok u napadu. To je ono o čemu treba da vodimo najviše računa", rekao je Obradović.

On je objasnio i na koji način njegov tim treba danas da odigra.

"Mi treba da probamo da budemo na nivou odbrane kao i do sada, s tim što moramo da igramo bolje u napadu. Kada to kažem, mislim da igramo brže u tranziciji i situacijama pet na pet na pola terena, a moramo nešto i da ubacimo. U poslednje vreme imamo slab procenat šuta. To sigurno nešto na čemu insistiramo i na čemu radimo svaki trening", kaže Obradović.

Dodao je da će Jam Madar vrlo verovatno propustiti sutaršnji meč, jer ima problem s leđima.

"Madar nije trenirao juče i danas, lično mislim sa će biti prilično teško da bude u timu. Probao je da radi, imao je velike bolove bez obzira na terapiju. Videćemo kako će sutra da se oseća".

Posle 10 pobeda u nizu Partizan je vezao dva poraza, a Obradović istice da to nije poremetilo atmosferu u timu.

"Nema razloga, ovo je tek početak sezone. Kao što smo bili svesni kada smo dobijali sve te utakmice, da će doći trenutak kada će neko da nas pobedi. Poraza i pobede će biti i dalje, a mi moramo da nastavimo da radimo na način na koji smo radili. Sada vodimo računa o zdravlju igrača, do sada je bilo sve okej, pojavljuju se neki sitni problemi, koji dovode do toga da igrači nisu mogli da treniraju, ali to je tako", rekao je trener crno-belih.

On je pohvalio i dosadašnji rad stručnog štaba.

"Izuzetno sam zadovoljan sa svim što radi moj stručni štab, medicinski deo stručnog štaba, fizioterapeuti, maseri. Želim da im čestitam na tome. Zahvaljujem se svim članocima stručnog štaba na svemu što smo dosad uradili. Momci rade izvanredno, ponosim se na to kako funkcionišemo i to je način na koji treba da nastavimo da radimo", zaključio je Obradović.