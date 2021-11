PARTIZAN SE VRATIO U KOLOSEK! Crno-beli SA MUKOM savladali Lijetkabelis!

Partizan večeras igra protiv Lijetkabelisa.

TOK MEČA

4. ČETVRTINA

40. minut - Posle promašaja gostiju, Smailagić je otišao na liniju penala, promašio je oba, ali je Dangubić srelac - 84:77.

40. minut - Panter postiže poene na 12 sekundi pre kraja - 82:77.

40. minut - Smailagić je zakucao, ali su sudije morale da provere da li je isteklo vreme za napad Partizana. ništa od poena. Do kraja je 42 sekunde.

39. minut - Orelik postiže novu trojku za Lijetkabelis - 80:77.

38. minut - Radičević je na liniji penala, smanjio je prednost Partizana - 78:71. Glas uz istek vremena za napad postiže dva poena - 80:71. Pogađa za tri poena Radičević - 80:74.

37. minut - Kalaicakis je polovičan sa linije slobodnih bacanja - 75:69. Vrlo važna trojka za Partizan, Smailagić je precizan - 78:69.

36. minut - Avramović je na liniji penala, prekida period u kome je viđena nervoza u timu Partizana. Navijače crno-belih su iritirale neke sudijske odluke, pa je i sudija Perez pogođen. Avramović je oba puta precizan - 75:66. Maldunas vraća sa zicera - 75:68.

34. minut - Orelik pogađa svoju novu trojku - 73:66.

33. minut - Kalaicakis je precizan za tri - 73:63.

32. minut - Gregor Gas poentira za dva - 71:60. Dalas Mur posle solo prodora dodatno uvećava prednost Partizana - 73:60. Najveća prednost crno-belih i tajm-aut za Nenada Čanka.

31. minut - Smailagić trojkom otvara poslednju četvrtinu, njegovih deset poena - 69:60.

3. ČETVRTINA

30. minut - Maldunas dodaje još dva poena - 63:57. Na drugoj strani je Ledej precizan pod faulom - 66:57. Orelik je fauliran pri šutu za tri poena, sva tri puta je precizan - 66:60.

29. minut - Ledej pogađa za tri - 63:53. Partizan ima 7/18 za tri. Maldunas smanuje rezultat - 63:55.

28. minut - Smailagić sa linije slobodnih bacanja vraća dvocifrenu prednost crno-belima - 60:50. Litkevičijus postiže desetu trojku za litvanski tim - 60:53.

27. minut - Balša Koprivica pogađa za dva - 58:50. Njegovih 12 poena.

26. minut - Kalaizakis postiže svoju prvu trojku - 54:47. Još jedna trojka za goste - Žemaitis je strelac - 54.50. Gosti imaju 9/19 za tri. Ledej prekida nalet gostiju - 56:50.

25. minut - Koprivica posle ofanzivnog skoka upisuje nova dva poena - 54:42. Orelik pod faulom postiže poene - 54:44.

24. minut - Avramović je lepo probio odbranu gostiju i pogodio pod faulom - 48:40. Njegovih osam poena. Koprivica posle ofanzivnog skoka vraća dvocifrenu prednost - 50:40. Beržins sa linije penala smanjuje rezultat - 50:42. Razigrao se Avramović, novi solo prodor i poeni, njegovih 10 poena - 52:42.

23. minut - Koprivica je sa linije penala precizan - 45:40.

22. minut - Lep prodor i laki poeni za Avramovića - 41:38. Orelik uzvraća za dva - 41:40. Zakucavanje za Zeka Ledeja - 43:40.

Panter, Ledej i Glas sa po devet poena predvode Partizan. U gostujućem timu Beržins je najefikasniji sa 10 poena, Zemaitis je ubacio devet.

Obradović je rotirao osam igrača u prvih 20 minuta, bez minutaže su Zagorac, Trifunović, Miletić i Kuruc.

Zanimljivo je da je Dangubić kapiten Partizana u ovoj utakmici.

Viđeno je čak 13 trojki u prvom poluvremenu, crno-beli su ubacili šest, od toga Glas tri. Gosti imaju sedam trojki, Zemaitis je gađao 3/3.

Partizan je nadskočio rivala, ima šest kskokova više (18 - 12). Obe ekipe su izgubile po osam lopti, crno-beli imaju šest osvojenih. U asistencijama je 11-10 za Partizan.

Partizan, Željko Obradović, Gregor Glas

Panter, Ledej i Glas sa po devet poena predvode Partizan. U gostujućem timu Beržins je najefikasniji sa 10 poena, Zemaitis je ubacio devet.

Viđeno je čak 13 trojki u prvom poluvremenu, crno-beli su ubacili šest, od toga Glas tri. Gosti imaju sedam trojki, Zemaitis je gađao 3/3.

Partizan je nadskočio rivala, ima šest kskokova više (18 - 12). Obe ekipe su izgubile po osam lopti, crno-beli imaju šest osvojenih. U asistencijama je 11-10 za Partizan.

2. ČETVRTINA

20. minut - Maldunas lagano poentira pod košem - 39:38.

19. minut - Beržins sa linije penala dodatno smanjuje vođstvo Partizana - 36:34. Gosti su u seriji od osam vezanih poena. Smailagić postiže prvu svoju trojku, a šestu Partizanovu - 39:34. Lipkevičijus je sa linije penala precizan - 39:36.

18. minut - Nova trojka Lijetkabelisa, Žemaitis smanjuje na 36:32. Tajm-aut za Obradovića.

17. minut - Orelik postiže svoju drugu trojku - 36:29. Šesta trojka litvanskog tima, crno-beli imaju pet trojki.

17. minut - I još jedna trojka Glasa, njegova treća vezana trojka - 36:26! Tajm-aut za Čanka.

16. minut - Glas postiže svoju drugu trojku - 33:26.

15. minut - Zemaitis novom trojkom smanjuje prednost Partizana - 30:23. Orelik vezuje još jednu trojku za goste - 30:26. Obradović zove tajm-aut.

14. minut - Kalaicakis sa linije penala postiže jedno od dva - 27:20. Glas trojkom donosi Partizanu dvocifrenu prednost - 30:20.

13. minut - Panter pod prekršajem postiže nove poene - 24:17. Siguran je Panter sa linije penala - 25:17. Radičević smanjuje rezultat - 25:19. Koprivica postiže svoj četvrti poen - 27:19.

12. minut - Panter postiže svoj četvrti poen - 22:17.

11. minut - Beržins vezuje dve trojke za svoj tim - 20:17.

1. ČETVRTINA

10. minut - Beržins dve sekunde pre isteka četvrtine postiže poene za svoj tim - 20:14.

9. minut - Panter sa linije penala povećava prednost Partizana - 20:11.

8. minut - Smailagić se upisuje u strelce - 18:11.

7. minut - Trojka Ledeja - 16:8. Zemaitis postiže prvu trojku za Lijetkabelis - 16:11.

5. minut - Prva trojka na utakmici, Avramović je strelac - 11:6. Berzins smanjuje rezultat - 11:8. Ledej sa linije penala je precizan - 13:8.

4. minut - Koprivica se upisuje u listu strelaca - 6:2. Ledej postiže svoj četvrti poen - 8:2. Gagić smanjuje rezultat, zatim i Likevičijus - 8:6.

3. minut - Malo poena na startu meča, Ledej je precizan - 4:0. Radičević postiže prve poene za litvanski tim - 4:2.

2. minut - Panter otvara utakmicu poenima - 2:0.

Košarkaši Partizana posle dva uzastopna poraza imaju priliku da se vrate na pobednički kolosek.

Crno-beli u 5. kolu grupe A Evrokupa od 20.30 časova dočekuju litvanski Lijetkabelis koji sa klupe predvodi nekadašnji kapiten i trener Partizana Nenad Čanak i za koji igra nekadašnji centar Parnog valjka Đorđe Gagić.

Partizan je trenutno treći u grupi A sa učinkom 3-1. Lijetkabelis ima polovičan učinak u prva četiri kola i nalazi se na sedmoj poziciji.

"Oni su ekipa koja igra, uslovno rečeno, tipičnu litvansku košarku. Razlika je u tome što su tim koji je orijentisan pre svega na unutrašnju igru i očekuju mnogo od igrača na poziciji pet, Gagića. To su orve ideje koje imaju u napadu, ali je važno istaći i da su u dosadašnjem toku Evrokupa imali prosek od 28 upućenih šuteva za tri poena po meču. Tu prednjači igrač na poziciji četiri Oreli, koji je šutirao 7 od 14 na prošloj utakmici i negde u proseku ima 9 pokušaja za tri poena. Ono što mi treba da radimo jeste da smanjimo taj njihov broj pokušaja i da im onda smanjimo procenat šuta. To je bez ikakve sumnje ključ utakmice, njihova unutrašnja igra, šut za tri poena plus ofanzivni skok gde se Gagić i igrači na pozicijama dva i tri zaleću na skok u napadu. To je ono o čemu treba najviše da vodimo računa i da probamo da budemo na nivou odbrane kako smo bili do sada, s tim da moramo igrati bolje u napadu. Kada to kažem, pre svega mislim da igramo brže u tranziciji, brže u situaciji pet na pet na pola terena i moramo nešto i da ubacimo. U poslednje vreme dosta otvorenih šueva promašujemo i imamo slab procenat šuta. To je nešto na čemu radimo svaki trening", poručio je Obradović.

Autor: