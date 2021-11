ZVEZDA IZGUBILA OD REALA: Treća četvrtina prelomila meč!

Crveno-beli su doživeli sedmi poraz u Evroligi, drugi uzastopni, dok je Real upisao deveti trijumf i prvi je na tabeli.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Valter Tavares sa 15 poena, poen manje ubacio je Vensan Poarije, Adam Hanga je dodao 11, dok je Toma Ertel postigao devet poena.

Zvezdu je predvodio Ostin Holins sa 16 poena, Maik Cirbes je postigao 12, Ognjen Dobrić devet, a Nikola Ivanović i Ognjen Kuzmić po osam poena.

Real je na početku meča serijom 9:0 poveo sa 14:5, ali su crveno-beli nakon toga zaigrali mnogo bolje. ;Posle ulaska Cirbesa u igru, Zvezda je do kraja prve deonice stigla do 16:13, da bi na početku druge četvrtine i izjednačila poenima Holinsa.

I pored lošeg šuta za tri poena, crveno-beli su sredinom druge četvrtine poveli (26:25), da bi posle igre "koš za koš" rezultat na poluvremenu glasio 32:32.

Košarkaši Reala su bolje počeli drugo poluvreme, razigrao se Tavares, kao i Ertel koji je postigao devet poena, pa je domaći tim u finišu treće deonice stigao do plus 13, da bi na poslednji odmor otišao sa 11 poena viška na svom kontu - 57:46.

Ekipa Pabla Lasa je pitanje pobednika rešila posle tri minuta igre u poslednjoj deonici kada je povela sa 17 poena razlike, nakon čega je bez problema privela meč kraju.

