Obradović: Ubeđen sam da će Kari vratiti Jokića!

Srpski trener Željko Obradović dotakao se situacije oko košarkaške reprezentacije Srbije. Neuspešno košarkaško leto je iza Srbije, Orlovi su ostali bez plasmana na Olimpijske igre, a kao glavni krivac "etiketiran" je Nikola Jokić budući da se nije odazvao pozivu selektora Igora Kokoškova koji se nakon kvalifikacionog turnira orpostio od nacionalnog tima.

Nedugo zatim, brigu o reprezentaciji preuzeo je Svetislav Pešić, a Željko Obradović smatra da će popularni "Kari" ubediti Jokića i vratiti ga u nacionalni tim.

- Rekao sam za američke igrače, nisam pričao o Nikoli JOkiću. On je fenomen i biser naše košarke. Mislim da će Pešić pronaći sa njim zajednički jezim i bio bih najsrećniji ako se to dogodi. Nisam pominjao njega u negativnom kontekstu. Kada je bio spisak igrača, rekao sam da sačekamo ko će biti zdrav. Žao mi je što je Igor Kokoškov završio kako je završio. Za mene je treniranje i igranje u reprezentaciji najveća čast - objasnio je Željko Obradović i nastavio o svom odnosu sa nacionalnim timom.

Obradović potom ističe da je uvek na rasplaganju srpskoj košarci.

- Izjava koja je sigurno podigla moral (o "eventualnom plasmanu na Svetsko prvenstvo), kada se trener tako ponaša igrači to slede. Ja mogu jedino da čestitam selektoru. Nije ova utakmica sve odlučila, ali treba doći u situaciju da igraš meč koji te vodi na Svetsko prvenstvo. Čestitke Piksiju i njegovom stručnom štabu. Ja sam pre toga imao meč protiv Crvene zvezde, gledao sam detalje i snimke i radovao se još jednom. Poslao sam i Draganu poruku, to je ogroman uspeh - objasnio je Željko Obradović.

- Ja sam to završio 2005. godine, ali nesrećno. Bili smo prvaci Evrope i sveta, vicešampioni na Olimpijskim igrama. TO je odavno iza mene, 16 godina je prošlo. U svakom momenut sam spreman da pomognem reprezentaciji i danas imam izvanrednu saradnju sa Svetislavom Pešićem. Nekoliko igrača iz Partizana će nastupati za reprezentaciju već za desetak dana u kvalifikacijama - dodao je trener crno-belih.

Dotakao se potom košarkaški trener situacije u fudbalskoj reprezentaciji Srbije i istakao da je ogroman uticaj na uspehe imao Dragan Stojković Piksi.

- Braća Gasol su takođe preskakali neka takmičenja, u dvadeset godina to je razumljivo. Ne ulazim u razloge zašto se nisu odazvali. Ranije je reprezentacija bila odskočna daska. Uz normalan kontakt možemo do toga da najbolji igraju za Srbiju. To je najveća pobeda koju Kari može da ostvari na startu mandata.