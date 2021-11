ŽELJKO PODIGAO GLAS! IMAM JA NEŠTO DA KAŽEM: TO JE NEISTINA! Obradović besan - Moram da zaštitim te momke

Željko Obradović reagovao je na medijske priče o sukobu dvojice njegovih igrača.

Željko Obradović je čestitao svojim košarkašima na dobroj partiji i pobedi nad Budućnosti u derbiju 9. kola ABA lige (75:66), a nakon dva pitanja novinara - sam je reagovao na stvar koja ga je tištila!

U pitanju je navodni sukob Radeta Zagorca i Rodionsa Kuruksa na treningu Partizana koji se prethodnim dana pojavio u medijima, a odmah je na to reagovao Ostoja Mijailović i rekao da je u pitanju laž. Sada je i Željko Obradović odlučio da reaguje kako bi pojasnio šta je zaista istina.

"Imam ja nešto da kažem...", rekao je samoinicijativno Obradović nakon što novinari više nisu imali pitanja.

"Osećam poštovanje prema novinarskoj profesiji, ja ne pratim zaista štampu i ne zanimaju me komentari. Moram ipak da reagujem. To što se pojavilo oko Zagorca i Kuruksa je neistina. Taj ko je lansirao tu priču treba da razmisli zašto jeste. Mnogi mediji su preneli da u Partizanu postoji problem. To je apsolutna neistina, molim onoga ko je objavio da okrene telefon i da pita jer to nije vest, to nije novinarstvo. Znate dobro šta je to. Ja hoću da zaštitim te ljude jer su pošteni momci i jer to nije istina. Drago mi je da su navijači dočekali kapitena Zagorca kako su ga dočekali, stvari koje se dešavaju između nas je nama intima - to što je pisano o njima je apsolutno neistina", rekao je Obradović i podvukao:

"Ako hoćete da pišete nešto o ovom timu imate adresu, ja sam tu. Postoji tu reč koja me je sramota da upotrebim, a shvatićete šta hoću da kažem. Hvala".

Možete li da pojasnite zašto Zagorac nije bio kapiten na prethodnom meču, a danas jeste?

"To je bila moja odluka da Zagorac večeras bude kapiten i ostaće kapiten. Imali smo pravi pošten razgovor, ljudski, gledali smo se u oči. Znam da će dati sve za Partizan, zaslužuje je i Dangubić, tako da je to u ovom trenutku tako. Drago mi je da su navijači uz njega i prepoznali su šta i kako daje Partizanu", rekao je Obradović.

Što se tiče same utakmice, Obradović je rekao da je Budućnost odigrala pametno, predvođena sjajnim trenerom, međutim zadovoljan je načinom kako je "najbolja odbrana ove sezone" prelomila meč u korist Partizana.

"Navijanje je bilo fantastično i tako treba da izgledaju utakmice, hvala što su poneli tim u teškim trenucima", rekao je Obradović i poželeo sreću i zdravlje svojim igračima tokom obaveza u reprezentacijama tokom predstojećeg FIBA prozora kada će njegovi preostali igrači raditi samo individualno.

"Radimo na šutu na treninzima, postoji loša selekcija šuta, šutevi na isteku vremena koji su teški, ali ponekad i kada su skroz sami i to je već poverenje u samog sebe", objasnio je loše procente šuta za tri Obradović.

Aleksandar Džikić, bivši trener Partizana, sada Budućnosti, imao je kratko izlaganje na konferenciji za medije.

"Čestitke Partizanu, pobeda je zaslužena, igrali su svih 40 minuta, mi smo imali neke otvorene šuteve u poslednjih pet minuta, a oni su iz naših izgubljenih lopti - što nam nije karakteristika - lako su poentirali nego u postavljenom napadu. Žao mi je što nismo bili u kompletnom sastavu, ali biće prilike", zaključio je Džikić.

