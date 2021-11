UZNEMIRUJUĆE SCENE SA NBA UTAKMICE! U brutalnom obračunu PALA KRV, nastao opšti haos (VIDEO)

U toku utakmice Detroit - Lejkersi, Lebron Džejms (36) je nesportski udario krilnog centra Detroita Ajzeju Stujarta (20) - i to tako da se mladom košarkašu slivala krv niz lice!

Posle početnog šoka i Lebronovog naivnog izvinjavanja da "nije namerno", Stjuart je najpre krenuo da se sukobi sa njim, a onda je posle nekoliko trenutaka jurnuo preko celog terena da prebije Rasela Vestbruka, koji je stajao sa strane i sve vreme ga izazivao.

Jureći ka Lejkersima, Stjuart je rušio po terenu pomoćnike, padao, dizao, se, ali srećom po Vestbruka nije stigao do njega. Potpuni haos u Detroitu!

Posle svega, arbitri su odmah isključili Džejmsa zbog prljavog udarca, a za to vreme igračima i stručnom štabu Detroita pokušavali su da smire Stjuarta - i nikako nisu uspevali. Otrčao je ka svlačionici i obezbeđenje je sigurno moralo da reaguje!

Pogledajte čitavu situaciju:

LeBron and Isaiah Stewart get into it 😳



Wow. pic.twitter.com/VJFntCo6cY