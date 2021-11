OVAKVOG JOKIĆA NISMO VIDELI: Pojavio se sa zavojem na terenu, ali ipak nije igrao (VIDEO)

Srpski centar je propustio prethodni duel protiv Bulsa, ali je pred meč sa Finiksom odradio zagrevanje.

Američki novinar Majk Singer objavio je i sliku srpskog centra na kome se vide zavoji oko desnog zgloba ili specijalne trake koje treba da pruže podršku povređenoj ruci.

Will say he almost never runs through agility drills before a game, like he’s doing now. https://t.co/JnVOeJ4YiI