NOVI NBA SKANDAL O KOM BRUJI PLANETA: Ovako je sve počelo! Sevale pesnice na terenu! (VIDEO)

Nakon jedno sramnog poteza najveće zvezde američke košarke, Lebrona Džejmsa, na terenu je nastao neviđeni haos.

Mladi centar Pistonsa Ajzea Stjuart izgubio je razum i rušio sve pred sobom kako bi se fizički obračunao sa Lebronom

Sve je počelo kada je as Lejkersa u jednom duelu podmuklo pesnicom u glavu udario mladog košarkaša Detroita i razbio mu arkadu.

Pogledajte zašto je Stjuartu pao mrak na oči.

This incident started a wild scene in Detroit. pic.twitter.com/QErbBgE3dP

LeBron and Isaiah Stewart get into it 😳



Wow. pic.twitter.com/VJFntCo6cY