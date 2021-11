PORAZ PEŠIĆEVIH ORLOVA U BELGIJI: Srbija se RASPALA nakon nestanka struje - ŠOK

Osim prvog poraza otkako je Svetisav Pešić preuzeo reprezentaciju, utakmicu je obeležio prekid utakmice na startu poslednje četvrtine nakon koje su Orlovi potpuno pali i dozvolili domaćinu da napravi preokret.

KRAJ MEČA!

40. minut - Na kraju je Van Rosom pogodio jedno od dva bacanja i tako overio pobedu Belgijanaca - 69:73.

39. minut - Teodosić je izjednačioo, ali nova trojka Van Rosoma, možda i ključna - 69:72..

38. minut - Trojka Baka, u koliko važnom trenutku, nije uspeo Dangubić da odgovori - 67:69.

37. minut - Srbija je olako ispustila ozbiljnu prednost, Belgijanci sada imaju plus. Ovo je prvo vođstvo domaćina još od samog početka utakmice. Uzvraća Petrušev - 67:66.

36. minut - Novi poeni Van Rosoma, a potom i njegova lična greška, nakon koje je Zagorac promašio šut za tri poena - 65:64.

35. minut - Snažno zakucavanje Beka, a onda i polaganje Van Rosoma, deluje da ćemo imati neizvesnu završnicu 65:62.

34. minut - Nova asistencija Teodosića, sada poeni Zagorca - 65:58.

32. minut - Popravljena su svetla, dobro je što se pauza nije odužila - 63:54.

