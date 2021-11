VELIKI UDARAC ZA JOKIĆA I DENVER: Još jedan prevremeni kraj sezone

Nikola Jokić je i dalje na poštedi zbog povrede ruke, glavobolju treneru Majklu Melounu pravi i DŽamal Marej koji je već duže vreme odsutan sa terena, dogodila se u međuvremenu i teška povreda drugog plejmejkera tima Pi-DŽej Dozijera, koji je pokidao ukrštane ligamente, pa je za njega sezona završena.

Ali, i ne samo za njega, na žalost po Denver.

Kako javljaju američki mediji, ove sezone navijači Nagetsi neće više uživati u šuterskim sposobnostima trećeg najplaćenijeg igrača tima, Majkla Portera juniora.

Momak koji predstvlja budućnost ekipe iz Kolorada, šuter u koga je uprava imala ogromno poverenje kada ga je izabrala na draftu iako se znalo da sigurno godinu dana neće moći da igra zbog operacije leđa (pa strpljivo čekala da počne sa bravurama), i treći put u životu će morati "pod nož".

Sources: Denver forward Michael Porter Jr. is expected to miss the remainder of the season due to back surgery. Tough blow, but with Porter’s five-year extension kicking in next season, he and the Nuggets take big-picture approach to his health.