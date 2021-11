Njih dvojica su u društvu košarkaškog menadžera Miška Ražnatovića gledala utakmicu i bili u "pripravnosti" ako treba da se reaguje.

Nikola je posle meča prišao tribinama i srdačno se pozdravio sa svojom podrškom.

Jokic shows love to his family after the win in Miami 💙 pic.twitter.com/oiaigTqd4V