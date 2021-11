'NISU DOŠLI U MAJAMI DA PRAVE PROBLEME!' Jokićeva braća u CENTRU PAŽNJE - komentarisao ih je čak i ON! (FOTO)

Košarkaši Denvera pobedili su na gostovanju ekipu Majamija sa 120:111, i tako su prekinuli niz od šest uzastopnih poraza u NBA ligi.

Za Denver je prvi put posle 19. novembra igrao srpski košarkaš Nikola Jokić, koji nije nastupao zbog povrede desnog ručnog zgloba.

Ovo je bio prvi međusobni duel dve ekipe, nakon incidenta između Jokića i Markfia Morisa.

U utakmici odigranoj početkom meseca srpski centar isključen je nekoliko minuta pre kraja, nakon što je snažno sa ledja udario Morisa, koji ga je pre toga udario laktom.Na utakmici igranoj prošle noći u Majamiju publika je prilikom svakog kontakta sa loptom zviždala Jokiću, a meču su prisustvovala njegova braća, koja su sedela iza klupe Denvera.

