Ovo je mogući uzrok moždanog udara Stevana Jelovca: Doktorka pričala o smrti poznatog košarkaša

Srpski sport je potresla teška vest. Stevan Jelovac je preminuo je od posledica moždanog udara, koji je doživeo 14. novembra na treningu.

Ova velika tragedija je ponovo je pokrenula temu o tome mogu li se sprečiti ovakve tragedije na sportskim terenima i koliko često sportisti idu na zdravstvene preglede, govorila je doktorka Tamara Gavrilović, pomoćnik direktora Zavoda za sport i medicinu sporta.

– Vest o smrti Stevana Jelovca bila je šok za sve nas, i za one koji su ga poznavali i za one koji su ga gledali na terenu i za njega navijali. Nažalost, ovakve tragedije nisu retke ni kod nas ni u svetu, i o zdravlju sportista moramo više da govorimo – kazala je Gavrilovićeva i dodala:

– Naš Zavod postoji već 65 godina i mi smo posvećeni preventivnim pregledima sportista koji su obavezni za sve aktivne učesnike u sportu, i za decu i za vrhunske sportiste. Imamo i konzilijarni tim lekara koji preporučuje dalju dijagnostiku ukoliko rezultati pregleda na to ukažu.

Ona je objasnila da o moždanom udaru Jelovca nema detaljne informacije, ali je objasnila šta može biti uzrok ove tragedije.

– Tromb može nastati i pokrenuti se usled neke povrede koja nije sanirana, to može biti prelom ili naprsnuće. Nadalje, u vreme pandemije virusa korona posebno se moraju pratiti sportisti koji su preležali kovid zbog postkovid sindroma koji može trajati od nekoliko nedelja do nekoliko meseci. Znamo da kovid dovodi do poremećaja u koagulaciji krvi te se mora pratiti d-dimer. Mnogi ne znaju da poremećaje u organizmu može izazvati i „na svoju ruku“ uzimanje različitih suplemenata i preparata – objasnila je dr Tamara Gavrilović.

Doktorka Gavrilović je potom naglasila da je prilikom pregleda neophodno da sportisti, bez obzira na to da li se sportom bave rekreativno ili profesionalno, lekarima ukažu na svaku pa i najmanju tegobu.

– Ma koliko neki simptom delovao bezazleno, mora se preneti lekaru – naglašava dr Gavrilović .

– Nikako ne treba suplemente uzimati na svoju ruku i nikako se ne lečite sami. Zdrav sport je rekreativni sport, onaj kojim se bavimo dva do tri puta nedeljno, umereno. Profesionalni sportisti izloženi su ekstremnim fizičkim i psihičkim naporima i zabluda je misliti da su oni oličenje zdravlja. Zbog toga su redovni pregledi krucijalni za njihovo zdravlje – zaključila je doktorka Gavrilović.

Autor: