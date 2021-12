HRVAT SA TRIBINA JOKIĆA NAZVAO ČETNIKOM! Isplivali novi detalji skandala u NBA - Poznata i pozadina svega! (VIDEO)

Provociranje Jokića sa hrvatskom zastavom nije se dobro završilo. Srpski as demolirao je Nju Orleans, a polako postaje jasno šta je stajalo iza poteza sa hrvatskom zastavom u blizini terena.

Čovek koji to radi ima pozamašnu tradiciju tih poteza. Naime, i 2017. godine učinio je istu stvar i tada je otišao korak dalje nazvavši Jokića "četnikom".

Objasnio je uz to da ta reč u Srbiji ima pozitivno značenje.

Do toga je došlo kada mu je voditelja prišla misleći da je on iz Srbije (baš čudno za Amerikance) i da podržava Jokića.

#NBA reporter mixed the Serbian with the Croatian flag, Jokic reportedly called "Chetnik" https://t.co/y469MPVN0i