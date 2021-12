AEK POVLAČI DRES SA BROJEM 13 U ČAST STEVANA JELOVCA: Grci odaju počast tragičnu preminulom srpskom košarkašu

Jelovac je preminuo 5. decembra od posledica moždanog udara koji je doživeo tri nedelje pre toga tokom treninga noseći dres ovog kluba.

🟡⚫️AEK Athens to retire the jersey with the number “13” of Stevan Jelovac, on December 14 before the game against @falco_kc for the BCL. @aekbcgr #Jelovac #aekbc #BCL #basketballcl