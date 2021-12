IMA 16 GODINA I ZOVU JE ŽENSKI ŠREK: Biće vam jasno i zašto niko ne može da je čuva! (VIDEO)

Audi je visoka 190 centimetara i veoma je korpulentna u odnosu na ostale igračice na poziciji centra. Težina joj ne smeta da bude pokretljiva, pa stvara velike probleme rivalkama u reketu.

U proseku za tim Bišop Garigan srednje škole beleži 23,2 poena i 11,9 poena, uz neverovatnu preciznost iz igre - 72%. Sve ovo doprinelo je da se oko "ženskog Šeka", kako je zovu, podigla velika prašina. Nije ni čudo da su oko na nju bacili koledži koji imaju najbolje košarkaške selekcije u SAD.

