OPET HAOS ZBOG JOKIĆA: Izbila žestoka svađa!

Nikola Jokić briljira na terenima širom Amerike uz nestvarne učinke.

Samo Prošle sedmice je ostvario tri uzastopna tripl-dabla, i to na gostovanjima.

Ipak neka poznata imena američke sportske medijske scene uopšte ne žele da konstatuju ono što srpski as ostvaruje na svim NBA terenima na kojima nastupa. Zato je i došlo do žučne rasprave u studiju, tokom emisije.

ESPN, najveći američki sportski medij, organizovao je diskusiju na temu ko će biti najkorisniji NBA igrač (MVP) za aktuelnu sezonu, što je priznanje koje je u prošlom šampionatu osvojio upravo Jokić.

Tokom diskusije, bivši NBA košarkaši Kendrik Perkins i Ričard DŽeferson, isključivo su u obzir uzimali Stefa Karija i Kevina Duranta. što je iznerviralo novinara ESPN-a, Zeka Loua, kome je prekipelo.

"Taj-brejk bi bio ako bih ja sada presekao ovu raspravu i glasao ili za Karija ili za Duranta. Ali, napravili bismo nešto veće od gluposti ako bismo MVP trku sveli na dva imena. Nikola Jokić prosečno..., počeo je Lou da priča", a DŽeferson se uhvatio za glavu.

"Stani"!, nije se dao novinar ESPN-a, i krenuo da ređa činjenice

"Jokić ostvaruje 26,5 poena po meču, 14 skokova, sedam asistencija, sve to uz 58% šuta, a 66% za dva poena. Izaberite bilo koju naprednu statistiku, bilo koju! On vodi u svim statističkim kategorijama u ekipi za koju nastupa, na putu je da okonča sezonu sa najboljim u istoriji "rejtingom efikasnosti igrača". Kad Jokić igra, Nagetsi daju prosečno 14 poena više od rivala na 100 odigranih akcija, a kada je Jokić na klupi, Nagetsi su na "-16"! Kada on igra, Denver Nagetsi su, praktično, najbolji tim svih vremena, a kada ne igra, najgori svih vremena. I, jedini razlog što ga držite van MVP razgovora je što su Nagetsi, kojima fale svi živi igrači, samo na učinku od 14 pobeda i 13 poraza. Glupo je tako razmišljanje!"

Kendrik Perkins se tada ubacio u priču i to na krajnje bezobrazan način

" Ali, bio je MVP prošle godine"!?

Kao iz topa, Lou je odgovorio rečima:

- Pa šta?! Ne sme da bude opet MVP NBA lige?!

Naravno, nije to jedina stvar koja se Jokiću dešava van terena.

Dan ranije i drugi američki novinari bili su zgroženi nepoštovanjem koje je Srbinu priredila NBA liga, ali neki drugi, međutim, ističu stvari koji kada se gledaju sa strane deluju nestvarno

"Pre tačno pet godina,na ovaj dan, Jokić je postao starter u Denveru. Od tog datuma, nijedan aktivni igrač u NBA nije skupio više, zajedno posmatrano, poena, skokova i asistencija. On je jedini u istoriji koji je nadmašio 60 tripl-dabl učinaka a da je karijeru počeo kao rezervni igrač. Najbolji je svih vremena", glasi jedna od takvih poruka na društvenim mrežama.

Bomani Džons košarkaški novinar, koji podržava Jokića reagovao je ovako kada su kolege sa portala "Atletik" pitale svoje čitaoce da li je najbolji igrač NBA lige u ovom trenutku Kari, Durant, Lebron DŽejms, DŽoel Embid ili Janis Adetokumbo

"Znate, mi nemamo pojma šta da radimo s Jokićem, koji igra bolje od svih drugih u NBA ligi drugu uzastopnu sezonu, ali... malo njih sme da se usudi da kaže da je on svakako bolji od ove petorice momaka. Neverovatno!"

Naredni meč Jokić i Nagetsi igraju u gostima, i to u subotu od 1.30 po srednjeevropskom vremenu, kada će nastup kada će nastupiti u Atlanti protiv Hoksa, čiji je član (još uvek nedovoljno oporavljeni) Bogdan Bogdanović.