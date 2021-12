IMAMO NAJBOLJEG BASKETAŠA NA SVETU: Srbin prvi na rang listi za 2021. godinu!

FIBA je objavila završnu rang listu za 2021. godinu, a na njenom čelu našao se Strahinja Stojačić. Član ekipe Uba sakupio je čak 698.016 poena ispred Letonca, Naurisa Mijezisa na drugom mestu koji je došao do 691.506 poena i Karlisa Lasmanisa koji je za godinu dana sakupio 688.362 boda.

Strahinja Stojacic 🇷🇸 finishes the year as #1 3x3 player in the World 💪🏽👏🏽