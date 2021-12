PARTIZAN PORAŽEN: I to drugi put u Evrokupu!

Tok meča:

Četvrta četvrtina:

40. minut - 101:94 - Stotka domaćih za kraj meča!

40. minut - 99:92 - Sa penala Panter smanjuje zaostatak crno-belih.

40. minut - 99:90 - Pogodio je Dangubić posle tajm-auta.

40. minut - 99:88 - Najveća prednost domaćih na meču i odmah tajm-aut Obradovića posle nove trojke domaćih.

39. minut - 96:88 - Trojka Kuka kojom je praktično rešenje pitanje pobednika ovog meča.

39. minut - 93:86 - Domaći sa penala preko Kuka uvećavaju prednost.

38. minut - 89:86 - Laki poeni za Dangubića posle prodora, a onda i trojka Kuka za njegov 15. poen na meču.

37. minut - 84:82 - Posle tehničke za domaće Partizan je iskoristio napad i doneo neizvesnost u meč.

37. minut - 84:79 - Domaći pogađaju sa penala, a onda i laki poeni za crno-bele.

36. minut - 79:77 - Osmi poen Avramovića koji je pogodio posle defanzivnog skoka i sjajne kontre.

35. minut - 79:75 - Pogodio je Panter uz faul posle tajm-auta, ali je promašio penal.

34. minut - 79:72 - Mekalum pogađa trojku uz zvuk sirene za svoj 26. poen na meču.

34. minut - 76:72 - Crno-beli sa penala smanjuju zaostatak.

33.mintu - 76:70 - Raste prednost domaćih, Zagorac pogađa trojku i smanjuje zaostatak crno-belih.

31. minut - 72:65 - Domaći ubacuju prvi koš u poslednjem kvartalu i Obradović traži tajm-aut kako bi prekinuo ovu lošu seriju.

Treća četvrtina:

30. minut - 70:65 - Panter ubacuje trojku i prekida seriju domaćih za kraj trećeg kvartala.

Quick fast break for @lokobasket ! Thompson hits Kidd in stride for a dunk 💪 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/KGKEWx3kRd

29. minut - 67:62 - Serija domaćih, za novu veću prednost. Zatražio je Obradović tajm-aut za prekid serije domaćih.

27.minut - 64:62 - Smailagić pogađa iz skoka u napadu, a nakon promašaja Zagorca.

26. minut - 60:60 - Četvrta trojka Glasa na meču, njegov 16. poen i egla u Kazanu.

25. minut - 60:57 - Trojka crno-belih iz ugla, i novi egal na meču.

24. minut - 58:54 - Mekalum pogađa novu trojku, njegov 20. poen na meču.

23. minut - 52:50 -Trojka Zagorca, njegov osmi poen na meču.

22. minut - 49:45 - Vitington uvećava prednost domaćih.

21. minut - 47:45 - Drugo poluvreme počelo je tehničkom i poeni Avramovića.

Druga četvrtina:

20. minut - 45:42 - Završeno je prvo poluvreme u Kazanu.

19. minut - 43:42 - Trojkom Mekaluma domaći dolaze do potpunog preokreta.

18. minut - 40:42 - Šesti poen Smailagića, ovog puta sjajnim zakucavanjem.

17. minut - 35:39 - Vitington sa penala smanjuje zaostatak svoje ekipe.

16. minut - 33:37 - Partizan iskusno čuva minimalnu prednost.

13. minut - 31:34 - Lidej na prolaz ubacuje svoj 14. poen na meču.

You don't want to have Zagorac chasing you 👀@PartizanBC #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/Mf0opuz0WL