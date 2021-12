OVO JE JEDAN OD NAJEMOTIVNIJIH MOMENATA ZA JOKIĆA! Srpski košarkaš pred ćerkom pružio partiju za pamćenje! (FOTO)

Nikola Jokić odigrao je još jednu neverovatnu partiju, ali to nije bilo dovoljno da Denver pobedi Šarlot. Srbin je na ovoj utakmici imao posebnu podršku sa tribina.

Hornetsi su bili bolji od Nagetsa (115:107), a Somborca su gledali supruga Natalija i ćerka Ognjena.

Nema sumnje da je to dalo dodatnu motivaciju Jokiću koji je još jednom ispisao istoriju NBA lige. On je posle tri četvrtine imao neverovatan učinak od 21 poena, 20 skokova i pet asistencija što nikome do sad nije pošlo za rukom. Meč je na kraju okončao sa 29 poena, 21 uhvaćenom loptom i pet asistencija.

Nikola Jokić’s wife Natalija and their daughter taking in some holiday hoops tonight at Ball Arena ❤️ pic.twitter.com/6BqGMqtPez — Katy Winge (@katywinge) 24. децембар 2021.

Denver je doživeo treći poraz u poslednjih pet mečeva i trenutno zauzima osmo mesto na Zapadu sa učinkom 15-16.

Nagetsi naredni meč igraju protiv La Klipersa 27. decembra.

Autor: